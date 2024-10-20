30 людей, чье поведение невозможно объяснить логически

Все мы хоть раз в жизни сталкивались со странными людьми. Это могли быть «модники» в метро, чудаковатые коллеги по работе или просто случайные прохожие… Все они разные, но у них все же есть что-то общее — они находятся на «одной волне», и окружающим ее не понять.