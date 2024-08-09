Путин подписал закон о защите единственного ипотечного жилья банкрота

Новый закон будет распространяться на дела о банкротстве, которые начаты после вступления в силу закона, а также дела, которые были начаты до его вступления, если единственное ипотечное жилье должника еще не продано на торгах Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет не изымать единственное жилье, взятое в ипотеку, у гражданина, проходящего процедура банкротства.