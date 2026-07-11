Минобороны: удары 11 июля подтвердили возможности ВС РФ поражать любые цели ВСУ

Удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и морской портовой инфраструктуре в Одесской области, нанесенные в ночь на 11 июля, показали способность ВС РФ гарантированно поражать любые цели на Украине.
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