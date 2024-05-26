Самозанятых приглашают принять участие в бесплатном мастер-классе 🗓28 мая в 10 часов в администрации Новоаннинского муниципального района.
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Самозанятых приглашают принять участие в бесплатном мастер-классе 🗓28 мая в 10 часов в администрации Новоаннинского муниципального района.