Euclid нашёл 31 древний квазар и усложнил загадку ранней Вселенной

Квазары — самые яркие объекты во Вселенной. Они в сотни и тысячи раз превосходят по светимости целые галактики, поскольку питаются от чудовищно активных сверхмассивных чёрных дыр в центрах молодых галактик, поглощающих огромные количества вещёства.
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