Euclid нашёл 31 древний квазар и усложнил загадку ранней Вселенной

Квазары — самые яркие объекты во Вселенной. Они в сотни и тысячи раз превосходят по светимости целые галактики, поскольку питаются от чудовищно активных сверхмассивных чёрных дыр в центрах молодых галактик, поглощающих огромные количества вещёства.