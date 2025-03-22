Администрация Трампа лишит правового статуса более 500 тыс. мигрантов

Правительство США собирается аннулировать временный правовой статус более чем у полумиллиона мигрантов, которые ранее легально въехали в страну при экс-президенте Джо Байдене, сообщает Bloomberg 22 марта.
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