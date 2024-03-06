Два полка НАТО уже на Украине: Макрон введёт войска, чтобы взорвать царь-бомбу

Не утихают разговоры вокруг воинственного заявления президента Франции Эммануэля Макрона. Сначала он сказал, что может отправить солдат на Украину, а когда весь мир затих и прислушался, аккуратно сдал назад.
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