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Два полка НАТО уже на Украине: Макрон введёт войска, чтобы взорвать царь-бомбу

Два полка НАТО уже на Украине: Макрон введёт войска, чтобы взорвать царь-бомбу

Не утихают разговоры вокруг воинственного заявления президента Франции Эммануэля Макрона. Сначала он сказал, что может отправить солдат на Украину, а когда весь мир затих и прислушался, аккуратно сдал назад.

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