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Как из польского FIAT хотели сделать советскую инвалидку: история предвестника «Оки»

Как из польского FIAT хотели сделать советскую инвалидку: история предвестника «Оки»

﻿﻿Потребители и инженеры советских автомобилей еще в начале 1970-х годов ясно дали понять: они больше не могут так жить! Конструкция серпуховской «субавтомобиля» восходит к середине 1950-х годов и к настоящему времени полностью утратила свою практичность.

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