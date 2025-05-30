В США требуют от Еврокомиссии разъяснений из-за возможных фальсификаций на выборах в Польше. К чему бы в Вашингтоне так «забеспокоились» о внутренних делах у своего вассала? Или это попытка повлиять на исход выборов? Между тем, основные претензии заокеанских «партнеров» заключаются в том, что правящая коалиция под руководством премьер-министра Туска, заручившись молчаливой поддержкой ЕС, систематически нарушает демократические процедуры и принципы верховенства права в ходе электоральной кампании.