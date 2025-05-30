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Русская весна

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Дело было не в квартире: в Вашингтоне «забеспокоились» о внутренних делах своего польского вассала

Дело было не в квартире: в Вашингтоне «забеспокоились» о внутренних делах своего польского вассала

В США требуют от Еврокомиссии разъяснений из-за возможных фальсификаций на выборах в Польше. К чему бы в Вашингтоне так «забеспокоились» о внутренних делах у своего вассала? Или это попытка повлиять на исход выборов? Между тем, основные претензии заокеанских «партнеров» заключаются в том, что правящая коалиция под руководством премьер-министра Туска, заручившись молчаливой поддержкой ЕС, систематически нарушает демократические процедуры и принципы верховенства права в ходе электоральной кампании.

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Комментарии
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Eduard
А они там есть,они везде в Европе есть.Даже ручками родкупают!
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8 час.
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