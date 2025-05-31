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Енисей-2 – Торпедо Владимир – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Вторая Лига, 1 июня 2025

Енисей-2 – Торпедо Владимир – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Вторая Лига, 1 июня 2025

В воскресенье, 1 июня, сыграют Енисей-2 и Торпедо Владимир в рамках Второй Лиги по футболу (ФНЛ-2. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 11:00 по московскому времени.

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