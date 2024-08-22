Добрый Мир
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Добрый Мир

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Фото: defense.gov В ходе боёв в Курской области наши солдаты обнаружили большое количество солдат западных стран, действующих как наёмники.

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Комментарии
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Вера смелых
Просто не понятно, как всплывает .. ОНО, нечто, и начинает витийствовать с умным видом и апломбом... вот этот Артамонов, к примеру. Не военный, выпускник французской не то католической, уже забыла какой академии, недавно вернувшийся в Россию ( это когда русским стали блокировать счета во французских банках, и увольнять), по рассуждения ещё не влившийся в российскую действительность, начинает мелькать везде и всюду, опять же, нигде не работая серьёзно, и с апломбом рассуждать о том, о чем рассуждать не имеет морального права! Он не знаток, он всплыл. Но говорит- &quot;мы&quot;... Видите ли, мы &quot;экзамен на прощупывание&quot; не сдали. Вот такой себе бывший франкоподданный...
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