На Курск идут не только "Мыколы": Вместе с ВСУ замечены натовские "ихтамнеты". Все на кон ради медийного исхода Сегодня 1,3K прочитали

Вера смелых

Просто не понятно, как всплывает .. ОНО, нечто, и начинает витийствовать с умным видом и апломбом... вот этот Артамонов, к примеру. Не военный, выпускник французской не то католической, уже забыла какой академии, недавно вернувшийся в Россию ( это когда русским стали блокировать счета во французских банках, и увольнять), по рассуждения ещё не влившийся в российскую действительность, начинает мелькать везде и всюду, опять же, нигде не работая серьёзно, и с апломбом рассуждать о том, о чем рассуждать не имеет морального права! Он не знаток, он всплыл. Но говорит- "мы"... Видите ли, мы "экзамен на прощупывание" не сдали. Вот такой себе бывший франкоподданный...