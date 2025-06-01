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В США прокомментировали удары Украины по российским аэродромам

В США прокомментировали удары Украины по российским аэродромам

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам не нанесут ущерба России, считает полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

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