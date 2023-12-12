Nutrients: грецкий орех и макадамия нормализуют уровень сахара в крови

Ученые из Вандербильтского университета в США обнаружили, что употребление древесных орехов - грецкого, макадамии, миндаля и пекана способствует поддержанию нормальных уровней глюкозы и холестерина в крови, а также снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.