МГИК: В Москве на выборах уже проголосовали более 4,3 млн человек

В столице на выборах уже проголосовали более 4,3 млн человек Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила столичным журналистам, что более 4,3 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента Российской Федерации.
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