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Царьград

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«Банда педофилов» из Перми: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

«Банда педофилов» из Перми: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

Группа мигрантов шантажирует детей интимными фото.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание начать расследование по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Перми.

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