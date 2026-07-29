Франция и Испания продолжают бороться с разрушительными лесными пожарами

В южной Европе продолжают бушевать разрушительные лесные пожары, 29 июля пишет немецкая газета Oldenburger Onlinezeitung По данным издания, пожар во французском департаменте Жиронда был взят под контроль в ночь на среду.
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