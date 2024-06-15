Профессор Обен рассказал о том, как нужно питаться, чтобы дожить до 100 лет

Нутрицитолог Обен обнаружил в овощах источник сохранения здоровья до 100 лет.Юлиус Обен, профессор, биохимик, нутрициолог, член Академии наук Камеруна, член Постоянного комитета ООН по питанию, Биохимического общества Великобритани, выяснил, что овощи являются обязательной составляющей рациона тех, кто мечтает дожить до 100 лет.