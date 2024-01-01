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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диего Лопес подписал бы в «Реал» Мбаппе, а не Холанда: «Но «Мадрид» выше Килиана и других. Клуб делает игрока великим, а не наоборот»

Диего Лопес подписал бы в «Реал» Мбаппе, а не Холанда: «Но «Мадрид» выше Килиана и других. Клуб делает игрока великим, а не наоборот»

– Кого бы вы подписали: Холанда или Мбаппе? – Из них я выберу Мбаппе. Он мог бы многое сделать для «Реала», хотя на его позиции уже есть отличные игроки.

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