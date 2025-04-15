Пляжи Анапы снова загрязнены: два участка покрыты чёрным мазутом после шторма

Новые зоны поражения нефтепродуктами появились на местных пляжах Черного моря.Специалисты проводят проверку состояния береговой полосы Чёрного моря на побережье Анапы, чтобы убедиться в безопасности окружающей среды.
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