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Пляжи Анапы снова загрязнены: два участка покрыты чёрным мазутом после шторма

Пляжи Анапы снова загрязнены: два участка покрыты чёрным мазутом после шторма

Новые зоны поражения нефтепродуктами появились на местных пляжах Черного моря.Специалисты проводят проверку состояния береговой полосы Чёрного моря на побережье Анапы, чтобы убедиться в безопасности окружающей среды.

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