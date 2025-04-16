Юрист Золотов: после ДТП деньги можно взыскать и с водителя, и со страховой

В России водители все чаще начинают "выбивать" деньги с виновника ДТП для погашения ущерба. Это не схема обмана, а реально работающий закон - если максимальной выплаты от страховой не хватает, россиянин имеет право требовать выплату с устроившего аварию автовладельца, рассказал автоэксперт, автоюрист Дмитрий Золотов Общественной Службе Новостей.
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