Юрист Золотов: после ДТП деньги можно взыскать и с водителя, и со страховой

В России водители все чаще начинают "выбивать" деньги с виновника ДТП для погашения ущерба. Это не схема обмана, а реально работающий закон - если максимальной выплаты от страховой не хватает, россиянин имеет право требовать выплату с устроившего аварию автовладельца, рассказал автоэксперт, автоюрист Дмитрий Золотов Общественной Службе Новостей.