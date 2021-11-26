Сергей Шахрай: «Пожелал бы Ходыкину немного заняться собой. Есть ощущение, что у него проблемы с лишним весом»

Серебряный призер Олимпиады-1980 Сергей Шахрай считает, что российскому фигуристу Денису Ходыкину, выступающему в паре с Дарьей Павлюченко, нужно сбросить вес.

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