В Москве побит суточный рекорд тепла 1942 года

Второй день подряд в Москве обновляется суточный рекорд максимальной температуры – так, в полночь термометры в городе показали +13,3°C, что выше на 1,1°C, чем прошлый рекорд для 2 ноября, который был зафиксирован в 1942 году.
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