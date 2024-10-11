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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Копитар сделал хет-трик в 1-м матче «Лос-Анджелеса» в сезоне – против «Баффало». Он забросил все 3 шайбы «Кингс» в матче

37-летний форвард забросил все три шайбы «Кингс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:1) и стал его второй звездой (первой признали вратаря «Кингс» Дарси Кюмпера с 32 сэйвами).

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