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Мнение: «Неприятности в немецком автопроме – следствие системного кризиса в экономике Германии», – Евгений Шмидт

Мнение: «Неприятности в немецком автопроме – следствие системного кризиса в экономике Германии», – Евгений Шмидт

Депутат Бундестага 20-го созыва, член партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт в эфире программы «Мнение» прокомментировал новость о том, что в Германии впервые перепрофилируют завод Volkswagen в оборонное производство.

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