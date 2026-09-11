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Иркутск Сегодня

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В Братском районе участнику СВО выплатили 158 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Братского района проверила исполнение трудового законодательства. Установлено, что в январе 2026 года в организации, осуществляющей деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, были нарушены сроки выплаты заработной платы работнику, являющемуся участником специальной военной операции.

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