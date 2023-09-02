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Как правильно хранить яблоки, чтобы они долгое время оставались свежими и хрустящими

Как правильно хранить яблоки, чтобы они долгое время оставались свежими и хрустящими

Как правильно хранить яблоки, чтобы они долгое время оставались свежими и хрустящими Елена ГалицкаяЯблоки — одни из самых популярных фруктов, и многие из нас любят наслаждаться ими в любое время года.

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