Как правильно хранить яблоки, чтобы они долгое время оставались свежими и хрустящими Елена ГалицкаяЯблоки — одни из самых популярных фруктов, и многие из нас любят наслаждаться ими в любое время года.
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