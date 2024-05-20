В Хабаровске запланированы гидравлические испытания теплотрасс

В Хабаровске начинаются гидравлические испытания теплового оборудования. С 20 по 24 мая специалисты проверят состояние труб системы теплоснабжения для выявления потенциальных проблем и проведения ремонтных работ в рамках предстоящей летней ремонтной кампании.
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