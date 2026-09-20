В ЛНР начали подсчет голосов на выборах депутатов в ГД

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Процедура подсчета голосов избирателей началась после завершения основных дней голосования на первых для Луганской Народной Республики выборах депутатов Государственной Думы.
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