Путин призвал усилить обучение русскому языку в новых регионах России

Президент Владимир Путин поручил в экстренном порядке обеспечить школы новых регионов России ресурсами для изучения русского языка и литературы, что направлено на поддержание и развитие образовательных стандартов во вновь присоединившихся территориях.
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