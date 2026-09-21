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ТАСС

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В Запорожской области "Единая Россия" набрала 79,83% голосов

В Запорожской области "Единая Россия" набрала 79,83% голосов

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" по результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов в Госдуму в Запорожской области набрала 79,83% голосов.

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