В Запорожской области "Единая Россия" набрала 79,83% голосов

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" по результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов в Госдуму в Запорожской области набрала 79,83% голосов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым