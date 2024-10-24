Таисию Повалий лишили всего имущества на Украине

Певица лишилась активов на десятки миллионов долларов. Хотя Таисия Повалий уже несколько лет проживает в Москве, на её родине осталось значительное имущество, которое теперь решено конфисковать в пользу Украины.
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