«Это был герой нового типа»: представители музыкальной индустрии — о феномене Виктора Цоя

Рок-музыкант, один из основателей группы «Кино» Виктор Цой погиб 15 августа 1990 в автокатастрофе. Ему было всего 28 лет, но он успел оставить такое яркое творческое наследие, что его песни до сих пор популярны у молодёжи.
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