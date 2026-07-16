ЦСКА жёстко ответил известному инсайдеру Романо: перестань распространять чушь

Московский ЦСКА выпустил заявление на фоне нового инсайда известного журналиста Фабрицио Романо. Московский клуб опроверг информацию о том, что предлагал €5 млн в год аргентинскому вингеру «Бока Хуниорс» Эсекьелю Себальосу, который якобы отклонил предложение ЦСКА ради перехода в «Наполи».
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