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ЦСКА жёстко ответил известному инсайдеру Романо: перестань распространять чушь

ЦСКА жёстко ответил известному инсайдеру Романо: перестань распространять чушь

Московский ЦСКА выпустил заявление на фоне нового инсайда известного журналиста Фабрицио Романо. Московский клуб опроверг информацию о том, что предлагал €5 млн в год аргентинскому вингеру «Бока Хуниорс» Эсекьелю Себальосу, который якобы отклонил предложение ЦСКА ради перехода в «Наполи».

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