ЦСКА жёстко ответил известному инсайдеру Романо: перестань распространять чушь

Московский ЦСКА выпустил заявление на фоне нового инсайда известного журналиста Фабрицио Романо. Московский клуб опроверг информацию о том, что предлагал €5 млн в год аргентинскому вингеру «Бока Хуниорс» Эсекьелю Себальосу, который якобы отклонил предложение ЦСКА ради перехода в «Наполи».