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Царьград

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Глава СК России взял на контроль ситуацию с многодетной семьей из аварийного дома

Глава СК России взял на контроль ситуацию с многодетной семьей из аварийного дома

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регуправления СК Алексею Колбасину предоставить доклад о результатах проверки по обращению многодетной матери из Самары о нарушении жилищных прав ее семьи.

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