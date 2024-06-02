Глава СК России взял на контроль ситуацию с многодетной семьей из аварийного дома

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регуправления СК Алексею Колбасину предоставить доклад о результатах проверки по обращению многодетной матери из Самары о нарушении жилищных прав ее семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии