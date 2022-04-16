Задействованные в специальной военной операции подразделения МТО ЗВО развернули дорожно-комендантский гарнизон

Задействованные в специальной военной операции подразделения МТО ЗВО развернули дорожно-комендантский гарнизон

Личный состав гарнизона в составе воинских колонн обеспечивает безопасность подвоза материальных средств российским подразделениям в зону боевых действий.

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