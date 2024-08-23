Рен ТВ: Сильные порывы ветра, гроза и ливень добрались до Санкт-Петербурга

В официальном Telegram-канале Рен ТВ сообщили о разбушевавшейся стихии в Санкт-Петербурге. Сначала с самого вечера ее ощутили на себе жители юго-запада Северной столицы, а затем проливной дождь, сильный ветер и мощная гроза перебрались в центр города.