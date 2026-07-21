Россия подключится к разбирательству между Литвой и Белоруссией в Суде ООН

Российские власти решили присоединиться к судебному спору между Литвой и Белоруссией в Гааге. Для этого Москва задействует редкую правовую норму, о деталях прецедента сообщила пресс-служба МИД России на официальном сайте.
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