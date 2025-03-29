"Так было в Бахмуте, Авдеевке": Незаметная операция русских – схему разгадали зарубежные аналитики

После взятия Весёловки в Сумской области зарубежные аналитики заволновались, что российская армия начала применять в приграничье схему, которая ранее способствовала не только успешному продвижения ВС России, но и "обнулила" значительную часть живой силы ВСУ: "так было в Бахмуте, Авдеевке".