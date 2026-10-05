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Царьград

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В Краснодаре утром 5 октября топливо продают 79 АЗС

В Краснодаре утром 5 октября топливо продают 79 АЗС

В Краснодаре к утру 5 октября топливо продают на 79 АЗС, при этом дизель есть на 77 станциях, а бензин АИ-95 — на 50.

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