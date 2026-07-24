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Царьград

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Мошенники обманули жительницу Богородска на 163 тыс. рублей

Мошенники обманули жительницу Богородска на 163 тыс. рублей

Жительница Богородского округа Нижегородской области едва не стала жертвой циничной мошеннической схемы, построенной на спекуляции темой специальной военной операции.

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