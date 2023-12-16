Разработчики World of Warcraft: Classic поделились статистикой за первую неделю “Сезон...

Разработчики World of Warcraft: Classic поделились статистикой за первую неделю “Сезона открытий”Спустя более недели с момента открытия “Сезона открытий” для классической версии World of Warcraft, разработчики решили опубликовать небольшой ролик, в котором поделились резуальтатами об успехах и неудачах игроков за первую неделю игры.