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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики World of Warcraft: Classic поделились статистикой за первую неделю “Сезон...

Разработчики World of Warcraft: Classic поделились статистикой за первую неделю “Сезон...

Разработчики World of Warcraft: Classic поделились статистикой за первую неделю “Сезона открытий”Спустя более недели с момента открытия “Сезона открытий” для классической версии World of Warcraft, разработчики решили опубликовать небольшой ролик, в котором поделились резуальтатами об успехах и неудачах игроков за первую неделю игры.

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