Политолог Дудаков: Трамп троллит демократов заявлением о четвертом сроке

Заявление президента США Дональда Трампа о намерении баллотироваться на "четвертый" президентский срок является попыткой "потроллить" демократов и отвлечь общественность от насущных вопросов внутренней политики Штатов.
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