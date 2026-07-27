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Газета.ру

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Политолог Дудаков: Трамп троллит демократов заявлением о четвертом сроке

Политолог Дудаков: Трамп троллит демократов заявлением о четвертом сроке

Заявление президента США Дональда Трампа о намерении баллотироваться на "четвертый" президентский срок является попыткой "потроллить" демократов и отвлечь общественность от насущных вопросов внутренней политики Штатов.

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