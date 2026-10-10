МВФ напомнил Киеву о необходимости выплатить четверть миллиарда долларов

Международный валютный фонд ждал от Киева очередных выплат в общей сложности на четверть миллиарда долларов на этой неделе, следует из внутренних документов МВФ.
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