Molecular Psychiatry: лишний вес утончает кору мозга

Международная группа исследователей во главе с Джоди Пейнтер методом менделевской рандомизации показала, что повышенный индекс массы тела, вероятно, является причиной снижения толщины коры головного мозга, а не просто сопутствует ему.
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