17 школ строят в Нижегородской области

17 учебных заведений строят в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин в соцсетях. Тему повышения роли и престижа педагога обсуждали на совещании под председательством Президента Владимира Путина.
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