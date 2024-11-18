В Орловской области автобусы встали под забором, а СМИ подняли цены на масло

Яркие цитаты местных политиков и чиновников – в рубрике «Орловские перлы». Проектировщиков вывели на чистую воду Почему большинство проектов капстроительства и ремонтов на Орловщине некачественные? Наконец-то, в правительстве региона поставили этот вопрос ребром и дали на него исчерпывающий ответ.