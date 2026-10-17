Starshield снова работает на украинских дронах, но с серьёзными ограничениями Связь Starshield для ВСУ восстановили лишь частично: терминалы снова работают в движении, но сохраняют предел скорости отключения в 160 км/ч.
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