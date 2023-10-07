⭐️ Xbox Game Pass (PC) 14 дней + EA PLAY + + КАРТА ДЛЯ АКТИВАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МОМЕНТАЛЬНАЯ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЫДАЧА КЛЮЧА И КАРТЫ 24/7 После оплаты Вы получаете ключ-ссылку, которая активирует подписку Xbox Game Pass PC на 14 днейПодписка подходит только для НОВЫХ АККАУНТОВ, где ранее не было подписки Xbox Game Pass PCКлюч-ссылку Вы получите в личном кабинете http://www.