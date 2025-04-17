Историк Миронов рассказал о важности подвига Александра Невского

По словам эксперта, сохранение государства — высшая цель для каждого гражданина День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере — важное событие для российской истории,, сообщил РИАМО политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.