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Петербургский дневник

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Историк Миронов рассказал о важности подвига Александра Невского

Историк Миронов рассказал о важности подвига Александра Невского

По словам эксперта, сохранение государства — высшая цель для каждого гражданина День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере — важное событие для российской истории,, сообщил РИАМО политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

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