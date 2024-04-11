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Театр абсурда

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Кто прикрыл подрывы "Северных потоков": Названы имена каждого из украинских дайверов-диверсантов

Кто прикрыл подрывы "Северных потоков": Названы имена каждого из украинских дайверов-диверсантов

Спустя полтора года после разрушения "Северных потоков" ни ООН, ни страны Запада так и не инициировали открытого расследования в рамках этой геополитической диверсии, однако упорно продолжают отрицать причастие стран НАТО.

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